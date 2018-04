Dartlegende Eric Bristow: De grondlegger van het hedendaagse darten

De dartwereld heeft één van zijn grootste legendes verloren. Eric Bristow overleed gisteren in Liverpool aan een hartaanval, waar hij aanwezig was bij de Premier League Darts. De 60-jarige Brit kende in de jaren tachtig en negentig zijn beste jaren. Dart-analist Arjan van der Giessen en dartcommentator Jacques Nieuwlaat blikken terug op de persoon Bristow en zijn geweldige carrière.

,,Hij was een ongelofelijk zelfverzekerde, arrogante en sluwe darter,'' vertelt Arjan van der Giessen. ,,Hij was de beste en dat wist hij, dit liet hij ook zien aan het publiek door te hen te provoceren en te betrekken in het spel. Hierdoor kreeg hij ook de bijnaam 'Crafty Cockney' (Sluwe Londenaar).''

Lees ook Dartsheld Eric Bristow (60) overleden aan hartaanval Lees meer

Met de komst van Bristow maakte in de jaren '80 het darten een grote omslag in Groot-Brittannië. In totaal won hij vijf keer het wereldkampioenschap bij de BDO (British Darts Organisation). ,,Bij Bristow was het niet alleen pijltjes gooien, hij maakte er een psychisch en mentaal spelletje van. Mensen gingen houden van zijn gedrag waardoor het darten meer in de huiskamer kwam. Hij heeft het darten veel jeu gegeven en populairder gemaakt", legt Van der Giessen uit.

Oprichting PDC

Bristow verzette zich in de begin jaren negentig tegen de BDO. Samen met voormalig kampioenen Bob Anderson, John Lowe, Phil Taylor en Jocky Wilson richtten ze de - nu zo succesvolle - PDC (Professional Darts Corporation) op. ,,Door de oprichting van de PDC werden de kampioenen verbannen bij de BDO, sindsdien zijn er twee wereldkampioenschappen. De PDC betekende meer prijzengeld en meer toernooien op tv waardoor het populairder is", stelt Jacques Nieuwlaat.

Phil Taylor

Bristow boekte na de oprichting van de PDC geen aansprekende resultaten meer. Dit kwam mede doordat hij kampte met darteritus. Een aandoening waarbij de darter door een mentale blokkade de pijl nauwelijks kan loslaten. De halve finale op het WK in 1997 was wel een legendarische wedstrijd. Bristow verloor in een zenuwslopende wedstrijd van zijn leerling Phil Taylor.

,,Bristow was het zetje dat Taylor in zijn jonge jaren nodig had", vertelt Nieuwlaat. ,,Taylor ging als arbeiderskind naar het café van Bristow om te darten tegen de grootheid zelf. Hij had geen geld om mee te doen aan bepaalde toernooien. Bristow was zo overtuigd van zijn talent, dat hij besloot Taylor een lening van 10.000 pond te verschaffen. Dit om hem mee te laten doen op rankingtoernooien. Leraar en leerling zetten zo de eerste stapjes richting de top. Phil Taylor werd uiteindelijk de beste aller tijden, mede dankzij Bristow.''