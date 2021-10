Dartminnend Nederland ontploft na idee voor ander dartbord voor vrouwen: ‘Voelt als foezelen’

Of de vrouwen ooit in de buurt gaan komen van de mannen? Nieuwlaat kent het verhaal dat de hand-oog-coördinatie bij vrouwen minder goed zou zijn dan bij de mannen. ,,En dat mannen zich beter op één ding kunnen concentreren. Maar ik heb daar het wetenschappelijk bewijs niet van gezien.”



De prestaties van Lisa Ashton en met name Fallon Sherrock hebben de afgelopen jaren de aandacht getrokken. ,,Omdat ze meedoen aan het WK van de mannen, de profs, en dan ook af en toe één of twee potjes winnen”, aldus Nieuwlaat. ,,Heel knap, maar niet genoeg om het hele vrouwendarts mee op te tillen. Ik denk dat veel mensen niet eens weten dat er een apart vrouwen-WK is.”