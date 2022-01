Darts kalender 2022 | Dartstoppers drie keer naar Nederland: dit zijn alle belangrijke toernooien

Met Peter Wright als regerend wereldkampioen barst het ook in 2022 natuurlijk van de dartstoernooien. We zetten hieronder de belangrijkste toernooien van het komende jaar op een rijtje. Van de toernooien in november en december zijn nog geen exacte data bekend.

Januari

28-30 Masters in Milton Keynes

Februari

3 Eerste speelronde Premier League in Cardiff

5-6 Players Championship 1 en 2 in Barnsley

10 Tweede speelronde Premier League in Liverpool

12-13 Players Championship 3 en 4 in Wigan

17 Derde speelronde Premier League in Belfast

24 Vierde speelronde Premier League in Berlijn

25-27 International Darts Open in Riesa (European Tour 1)

Maart

3 Vijfde speelronde Premier League in Exeter

4-6 UK Open in Minehead

10 Zesde speelronde Premier League in Brighton

11-13 German Darts Championship in Hildesheim (European Tour 2)

17 Zevende speelronde Premier League in Nottingham

19-20 Players Championship 5 en 6 in Barnsley

24 Achtste speelronde Premier League in Rotterdam

25-27 Belgian Darts Championship in Wieze (European Tour 3)

31 Negende speelronde Premier League in Birmingham (Judgement Night)

Nederlandse fans in Ahoy tijdens de Premier League.

April

1-3 Players Championship 7, 8 en 9 in Barnsley

7 Tiende speelronde Premier League in Leeds

9-10 Players Championship 10 en 11 in Barnsley

14 Elfde speelronde Premier League in Manchester

16-18 German Darts Grand Prix, München (European Tour 4)

21 Twaalfde speelronde Premier League in Aberdeen

23-24 Players Championship 12 en 13 in Wigan

28 Dertiende speelronde Premier League in Dublin

29-1 mei Austrian Darts Open in Graz (European Tour 5)

Mei

5 Veertiende speelronde Premier League in Glasgow

6-8 European Darts Open in Leverkusen (European Tour 6)

12 Vijftiende speelronde Premier League in Sheffield

13-15 Czech Darts Open in Praag (European Tour 7)

19 Zestiende Speelronde Premier League in Londen

20-22 European Darts Grand Prix in Sindelfingen (European Tour 8)

26 Play-offs Premier League in Newcastle

27-29 Dutch Darts Masters in Zwolle (European Tour 9)

Juni

3-4 US Darts Masters in New York

13-14 Players Championship 14 en 15 in Niedernhausen

16-19 World Cup of Darts in Frankfurt

Gerwyn Price (l) en Jonny Clayton wonnen in 2020 de World Cup of Darts, het toernooi waar met in landenteams tegen elkaar strijdt.

Juli

1-3 European Darts Matchplay in Trier (European Tour 10)

8-11 Players Championship 16-19 in Barnsley

16-24 World Matchplay in Blackpool

Augustus

3-5 Players Championships 20-22

12-13 Quensland Darts Masters in Townsville

19-20 New South Wales Darts Masters in Wollongong

26-27 New Zealand Darts Masters in Hamilton

September

2-4 Hungarian Darts Trophy in Boedapest (European Tour 11)

9-11 German Darts Open in Jena (European Tour 12)

16-18 World Series of Darts Finals in Amsterdam

24-25 Players Championship 23-24 in Hildesheim

30 Players Championship 25 in Dublin

De World Series of Darts in Amsterdam.

Oktober

1 Players Championship 26 in Dublin

2-8 World Grand Prix in Dublin

14-16 Gibraltar Darts Trophy in Gibraltar (European Tour 13)

22-23 Players Championship 27-28 in Barnsley

27-30 EK darts in Dortmund

November

? Grand Slam of Darts in Wolverhampton

? Players Championship Finals in Minehead

December

? WK darts in Londen

