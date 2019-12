Dartskoningin Sherrock in januari naar Kings of Darts in Den Bosch

LIVE | Humphries hoopt opnieuw te pieken op WK

13:32 Bij het WK darts in Londen staan vandaag zes partijen in de derde ronde op het programma. Vanavond is het de beurt aan Jeffrey de Zwaan, vanmiddag komen onder anderen oud-wereldkampioen Adrian Lewis en de Belg Dimitri Van den Bergh in actie. Mis niets in ons liveblog.