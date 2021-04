Dartslegende Taylor weet van geen ophouden en kondigt comeback aan

Sinner (19) in voetsporen Agassi, Nadal en Djokovic

2 april Jannik Sinner heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het masterstoernooi in Miami. De nummer 31 van de wereld versloeg in de halve finale de Spanjaard Roberto Bautista Agut in drie sets: 5-7 6-4 6-4. De partij duurde 2 uur en 31 minuten.