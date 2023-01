Davis Cup beëindigt al na vijf jaar de samenwerking met bedrijf van Gerard Piqué

Spakenburg-spe­lers uitzinnig na bekerstunt in Groningen: ‘We gaan er een paar mali­buutjes ingieten’

Spakenburg moest donderdagavond even bekomen van de bekerstunt in FC Groningen. ,,Ik moet morgenochtend gewoon werken, maar heb nog geen idee of ik überhaupt thuis zal komen”, lachte aanvoerder Floris van der Linden, die met twee treffers de ‘Blauwen’ naar de 2-3 zege in de Euroborg leidde.

