Davis Cup-captain Haarhuis: Het ging als een nachtkaars uit

Wereldbeker Herzog wint eerste 500 meter in Thialf, Kodaira dichter bij eindzege

14:31 Vanessa Herzog heeft bij de wereldbekerfinale in Heerenveen de eerste 500 meter gewonnen. De Oostenrijkse schaatsster zegevierde in een tijd van 37,31 seconden. Voor de bekerhoudster was het haar eerste wereldbekerzege in dit seizoen.