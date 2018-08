Davis Cup na 118 jaar op de schop: World Cup of Tennis

De nieuwe opzet van de 118 jaar oude Davis Cup gaat per november 2019 in. In de huidige opzet van de Davis Cup zijn de wedstrijden nog verdeeld over een heel jaar en wordt er toegewerkt naar een finale tussen de twee beste landenteams. In plaats van wedstrijden verspreid over het seizoen komt er vanaf volgend jaar in november een toernooi van één week waarin achttien teams strijden om de Davis Cup. In februari vinden voorronden plaats om een plek in het eindtoernooi te verwerven. Van 18 tot en met 24 november strijden de achttien finalisten (de vier halvefinalisten van een jaar eerder, de twaalf winnaars van de voorronden en twee wildcards) in zes groepen van drie om een plek in de kwartfinales op vrijdag. Op zaterdag vinden de halve finales plaats en op zondag 24 november de eindstrijd.