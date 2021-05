Davy Klaassen vindt na oproep waardevolle zooltjes terug

Mazepin biedt excuses aan voor bijna van de baan tikken Pérez

2 mei Nikita Mazepin beleefde in zijn debuutjaar in de Formule 1 opnieuw een niet al te gelukkig optreden. De coureur van Haas reed Sergio Pérez, op dat moment de leider in de race, bijna van de baan door de Mexicaan plotseling af te snijden. Het kwam hem op 5 strafseconden en een strafpunt op zijn licentie te staan.