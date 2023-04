DDW blaast de strijd met Be Quick voor een finaleplek in het dameszaalkorfbal weer nieuw leven in

Een krappe 14-12 overwinning van dameskorfbalclub DDW uit Hooge Mierde zorgt voor een gelijke stand in de ‘best-of-three’ kruisfinale voor een finaleplek om de landstitel. Door Be Quick uit Nuland te verslaan spelen beide ploegen dinsdag met als inzet de finalewedstrijd in Den Bosch. ,,We hebben echt onze rug gerecht.”

Nadat de eerste wedstrijd in de play-offs met 17-13 gewonnen werd door Be Quick, was het zondag de beurt aan DDW om een derde en beslissende wedstrijd uit het vuur te slepen. In een evenwichtige partij, die vooral gekenmerkt werd door gemiste schotkansen en goed verdedigend werk van onder anderen Be Quick-uitblinkster Pien van de Hurk, trekt de ploeg uit Hooge Mierde aan het langste eind.

Underdog ruikt kans

Hoewel DDW de underdog was, rook de ploeg in Reusel kansen volgens captain Machelle van Puyenbroek. ,,In de play-offs is echt alles mogelijk, met een 1-0 achterstand in wedstrijden is het gewoon alles of niets.” Ondanks het verlies in het eerste duel, waren de teams ook toen aan elkaar gewaagd. ,,We zijn er vol vertrouwen ingegaan en hebben het maar mooi omgedraaid”, vertelt Van Puyenbroek. ,,We hebben vandaag echt onze rug gerecht”, vult haar zus en teamgenoot Laurette aan.

Volledig scherm Vreugde bij DDW. © Frank Laracker / DCI Media

,,De wedstrijd was echt een tactisch schouwspel, van beide kanten”, zegt Machelle van Puyenbroek, terugkijkend op de wedstrijd. ,,Zij hadden heel hun opstelling omgedraaid, een tegenopstelling, terwijl wij binnen het aanvals- en verdedigingsvak wat speelsters verplaatst hadden. Zo is Laurette wat meer aanvallend ingesteld en ben ik sturend wat sterker, daar hebben we mee gespeeld.”

Normaal gesproken spelen de zussen zij aan zij, maar zondag was dat niet het geval. ,,Dit was de eerste keer dat we samen een wedstrijd speelden en in andere vakken stonden, dat was puur tactisch zo besloten. Wel fijn, een keertje rust”, lachen ze naar elkaar.

De beslissing

Be Quick-coach Diederik Klaassen was niet te spreken over de prestatie van zijn team. ,,We scoren 12 doelpunten uit zo’n 80 tot 90 schoten, dat is gewoon niet goed genoeg. Mede daardoor lopen we de hele wedstrijd achter de feiten aan, de achterstand wordt moeizaam goed gemaakt en we staan meteen weer achter. Al met al hebben we veel verkeerde keuzes gemaakt”, vat Klaassen samen.

,,Complimenten aan DDW voor deze wedstrijd, zij waren gretiger.” Toch gaat Klaassen positief richting de beslissende wedstrijd op dinsdag. ,,Dit seizoen hebben we vier van de vijf onderlinge wedstrijden met DDW gewonnen. Je weet dat we thuis spelen met de druk van het publiek, dat is lekker.”

De finale tegen Rosolo wordt gespeeld op zaterdag 8 april in De Maaspoort in Den Bosch.

Volledig scherm Mijntje Roefs van Be Quick aan de bal. © Frank Laracker / DCI Media