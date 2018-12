De Bakker meldt zich af voor NK in Alphen

Van Bommel: ,,Sneller stappen gemaakt dan ik gedacht had”

20:20 PSV kan dinsdagavond in Milaan geen kwalificatie voor een Europees vervolg na de winter meer afdwingen. Desondanks vindt trainer Mark van Bommel het duel met Inter Milaan van groot belang. ,,Ik denk dat het stadion uitverkocht is. Zij moeten een goed resultaat halen, anders is het voor hen Europa League.”