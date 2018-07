De Bakker schakelt als tweede geplaatste Tsjech uit

Alaphilip­pe boekt fraaie zege, Mollema verliest tijd op toppers

18:55 Julian Alaphilippe heeft op fraaie wijze zijn eerste etappe in de Tour de France gewonnen. De Fransman bleef na een pittige Alpenrit over 158,5 kilometer van Annecy naar Le Grand-Bornand als enige over van een kopgroep van 21 man. Tot die groep behoorde ook Robert Gesink, die op de laatste klim werd gelost.