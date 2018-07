De Bakker wint ook van Coppejans en plaatst zich voor eindstrijd Den Haag

Thiemo de Bakker heeft de finale bereikt van The Hague Open, een challengertoernooi op de Metsbanen in Scheveningen. Hij versloeg in de halve eindstrijd de Belg Kimmer Coppejans in twee sets, 6-1 6-4.