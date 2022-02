De bijzondere jeugd van toptalent Denis Shapovalov: ‘Het is voor mijn broer een offer geweest’

Door Marijn Abbenhuijs



De vijfsetter waarin Rafael Nadal zich in de finale langs Daniil Medvedev naar de Australian Open titel vocht, was episch. Maar een paar dagen daarvoor balanceerde de 21-voudig Grand Slam-winnaar op het randje van uitschakeling. Toen Denis Shapovalov terugkwam van een 2-0 achterstand in sets, leek hij de Spanjaard in de kwartfinale te gaan verslaan.



De 22-jarige Canadees, één van de grootste beloften van het huidige tennis, is net als de succesvolste tennisser aller tijden linkshandig. Het is volgens Shapovalov een enorm voordeel. ,,Ik geloof niet dat er een andere sport is waarin linkshandig zijn zo waardevol is”, zegt hij. ,,De service komt anders aan en je kunt hard naar buiten serveren aan de linkerkant, de plek waar de meeste belangrijke punten gespeeld worden. Dat is een wapen, zeker op snelle ondergronden.” Het heeft Nadal geholpen bij het winnen van een recordaantal Grand Slams en het maakt hemzelf één van de topfavorieten voor het winnen van het ATP-toernooi van Rotterdam, dat op een erg snelle baan gespeeld wordt.