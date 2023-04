Dé Brabantse derby, Champions League-spektakel én Super Sunday: bekijk hier het (Brabantse) sportprogramma van deze week

Er staat ons een heuse en bomvolle sportweek te wachten. Champions League, Feyenoord en AZ in de Europa League, de eredivisie, Willem II op bezoek bij NAC, wielerspektakel én de Marathon Rotterdam. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, maar hieronder lees je waar en wanneer elk evenement te zien of te volgen is. Bekijk hier het overzicht.

Spektakel in de Champions League

Matthijs de Ligt versus Erling Haaland, oftewel: Bayern München op bezoek bij Manchester City. Dinsdagavond om 21.00 uur (RTL 7) nemen beide teams het tegen elkaar op. Het is één van de vier kwartfinales in het miljoenenbal met verder op dinsdag nog Benfica tegen Inter (Ziggo Sport)

Een dag later speelt de winnaar van vorig jaar, Real Madrid, tegen Chelsea (RTL 7, 21.00 uur) en kan Napoli opnieuw verrassen en het schoppen tot de halve finale? AC Milan zal de nummer één van Italië graag willen stoppen.

Wielrennen Brabantse Pijl

Al bijgekomen van afgelopen zondag, toen Mathieu van der Poel Parijs-Roubaix op zijn naam wist te schrijven? Woensdag wordt er opnieuw gekoerst en ditmaal in het Vlaamse gedeelte van Brabant. Wie schrijft de Brabantse Pijl dit jaar op z'n naam? Vorig jaar was Magnus Sheffield van Ineos de gelukkige. De Brabantse Pijl is vanaf 15.00 uur te zien bij Sporza, om 15.30 uur begint de uitzending bij Eurosport.

Hollandse glorie in Europa?

Geen Nederlandse ploegen meer in de Champions League, in de Europa League en in de Conference League kunnen ‘we’ nog wél succesvol zijn. Donderdag neemt Feyenoord het op tegen AS Roma (18.45 uur bij Veronica of ESPN) in het eerste duel in de kwartfinale van de Europa League, om 21.00 uur trapt AZ in de Conference League af tegen het Belgische Anderlecht (te zien bij Veronica en ESPN).

Brabantse clash: NAC - Willem II

Voor het eerst sinds oktober 2018 reist Willem II af naar Breda voor dé Brabantse derby met NAC. Begin dit jaar was het andersom en toen wist NAC met 1-2 te winnen bij de aartsrivaal. In een uitverkocht Rat Verlegh Stadion strijden beide ploegen, die ook beide goed in vorm zijn, voor de winst in strijd om een plek in de play-offs om promotie naar de eredivisie. Het duel is vrijdagavond om 20.00 uur live te zien bij ESPN.

Schema andere Brabantse KKD-clubs:

TOP Oss - De Graafschap, vrijdag 20.00 uur

FC Den Bosch - Helmond Sport, vrijdag 20.00 uur

VVV-Venlo - FC Eindhoven, vrijdag 20.00 uur

Wederom een rondje laagvliegers voor de top van de eredivisie

Zonder enig probleem wisten Feyenoord, Ajax en PSV afgelopen weekend te winnen. Ook komend weekend moet dat, kijkend naar de stand, weer het geval zijn. Feyenoord gaat namelijk op bezoek bij Cambuur, Ajax ontvangt thuis FC Emmen en PSV gaat in Volendam op zoek naar drie punten. En ook RKC speelt tegen een laagvlieger. FC Groningen knokt in het Mandemakers Stadion voor een van de laatste kansen om lijfsbehoud.

RKC - FC Groningen, zaterdag 18.45 uur ESPN.

FC Volendam - PSV, zondag 14.30 uur ESPN 3.

Cambuur - Feyenoord, zondag 16.45 uur ESPN 2.

Ajax - FC Emmen, zondag 20.00 uur ESPN.

Super Sunday: Marathon Rotterdam en Amstel Gold Race

Naast het voetbal op zondag valt er ook in andere sporten genoeg te beleven. Om 10.00 uur gaat de Marathon van Rotterdam van start. Met onder meer Björn Koreman uit Raamsdonksveer aan de start. Iets daarna gaat ook de Amstel Gold Race van start. Helaas zonder Mathieu van der Poel, maar met Tadej Pogacar en Tom Pidcock zijn er nog voldoende blikvangers over.

De Marathon van Rotterdam start om 10.00 uur en is live te zien en te volgen bij de NOS. Vanaf 13.20 uur wordt de Amstel Gold Race op datzelfde kanaal uitgezonden.