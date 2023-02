De Bruyne lobt de bal in de goal na blunder achterin bij Arsenal

met video LIVE Premier League | Arsenal nog voor rust weer naast Manchester City na rake strafschop

Manchester City hoop vanavond de inhaalslag om te zetten in de koppositie in de Premier League. Arsenal verspeelde twee keer op rij punten en in de topper kan Manchester City in punten gelijk komen, wel heeft de ploeg van manager Pep Guardiola een wedstrijd meer gespeeld. Je volgt deze kraker in Engeland in ons liveblog, de aftrap was om 20.30 uur!