De dramatische uitschakeling van AZ (en de wissel van Janga)

Elke dag belichten we een historisch sportmoment van dezelfde datum. Vandaag 5 mei 2005: AZ sneuvelt op de drempel van de UEFA Cup-finale.

Op 5 mei 2005 staat Christy Bonevacia klaar om in te vallen. Janga, zoals de voetballer zich in die tijd noemt, kijkt om zich heen. Het regent. De hele avond al. Toch maakt niemand op de tribune een verkleumde indruk. Het is de laatste minuut van de verlenging, en AZ leidt met 3-1 tegen Sporting Lissabon. Bij deze stand plaatst de ploeg van trainer Co Adriaanse zich voor de UEFA Cup-finale. De spanning zindert door de Alkmaarderhout en verdampt alle lenteregen, één tegengoal zou namelijk uitschakeling betekenen.

Het is een tijdrekwissel, dat snapt Janga best. Hij kent zijn rol. Terwijl Tarik Sektoui naar de kant sjokt, kijkt Janga nogmaals om zich heen. De wedstrijd zit er bijna op, op de tribunes worden voorzichtig de eerste feestjes gevierd. De goal van Kew Jaliens in de tweede helft van de verlenging staat op het punt om een beroemd AZ-doelpunt te worden.

Corner

Eenmaal in het veld gaat het snel. Janga barst van de energie en wil richting Rodrigo Tello rennen om diens voorzet te blokkeren. Maar de jonge AZ-middenvelder glijdt uit op het natte veld. Hij is te laat, Tello slingert de bal voor de pot, waar Sporting een corner verovert. En uit die hoekschop gebeurt het: de Portugezen scoren in de slotseconden, AZ sneuvelt op de drempel van de finale.

Voor Janga was het de laatste wedstrijd in Alkmaarse dienst en tevens de laatste wedstrijd dat hij zich Janga noemde. Via FC Emmen en Haarlem dreef Christy Bonevacia af richting amateurs.