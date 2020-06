De goal van Zier Tebbenhoff, een ‘Bryan Smeetsje’ avant la lettre

De titelstrijd van het seizoen 1990/1991 was een echte nek-aan-nekrace tussen Ajax en PSV. Met nog twee duels te gaan hadden beide ploegen evenveel punten. PSV beschikte over een beter doelsaldo, maar ging in de 33ste wedstrijd hard onderuit bij FC Groningen. Ajax speelde een uitduel bij laagvlieger SVV en had dus een uitgelezen kans om de Eindhovenaren schaakmat te zetten. Maar plots was daar een onverwachte pion om de PSV-koning te beschermen: Zier Tebbenhoff. Hij verschalkte Edwin van der Sar met een laag schot en bezorgde de Schiedammers de overwinning. Een week later werd PSV kampioen.