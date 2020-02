De gokjes van Krajicek: talenten spotten in Rotterdam

Door Rik Spekenbrink



Ergens in de nok van Ahoy moet nog een tennisbal liggen. David Goffin, normaal de rust zelve, gaf hem gisteren in de eerste set uit frustratie een enorme mep. De Belg zag aan de overkant van het net de toekomst voorbij flitsen. De pas 18-jarige Jannik Sinner sloeg harder en zuiverder dan hij en won verdiend: 7-6 en 7-5. Twee mijlpalen in één voor de Italiaan: zijn eerste overwinning op een top 10-speler en vandaag staat hij voor het eerst in de kwartfinale van een ATP 500-toernooi. Die verloor de Italiaan van Pablo Carreno Busta (7-5 3-6 7-6).