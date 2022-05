De indrukwekkende statistieken van Veldhovenaar Branco van den Boomen: is het genoeg om in Frankrijk speler van het jaar te worden?

Buiten het zicht van de grote sterren in Frankrijk, nam de middenvelder dit jaar in Ligue 2 zijn ploeg Toulouse bij de hand. Nadat hij vorig seizoen in zijn eerste Zuid-Franse jaar net naast promotie greep, was het dit seizoen wel raak voor Van den Boomen en consorten: eerder deze maand wist Toulouse de titel veilig te stellen, nadat het eind april al zeker was van promotie.