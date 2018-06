De Jong kampt met dezelfde kwaal als Vos en De Boer

Video Cocu naar Fenerbahçe, Van Bommel nieuwe trainer PSV

12:35 Mark van Bommel is per direct de nieuwe hoofdtrainer van PSV. Hij heeft een contract tot 2021 ondertekend bij de Eindhovense club. Hij volgt Phillip Cocu op, die naar Fenerbahçe vertrekt. Cocu neemt zoals verwacht tweede assistent Chris van der Weerden mee. Voor hem in de plaats komt Jürgen Dirkx.