De knal van 170 kilometer per uur van Sangaré was knetterhard, maar het kan nog harder

Met video'sDe knal van Ibrahim Sangaré was donderdagavond hard. Loeihard. De 3-0 van de PSV’er in het gewonnen bekerduel met ADO Den Haag vloog met liefst 170 kilometer per uur tegen het net. Maar er zijn doelpunten gemaakt die nog hogere snelheden bereikten.

5. Zlatan Ibrahmovic (FC Barcelona, 170 kilometer per uur)

Zlatan Ibrahimovic schoot in 2009 een bal met vergelijkbare snelheid als het schot van Sangaré binnen. De Zweedse spits van - toen nog - FC Barcelona eiste een vrije trap op, nam een ferme aanloop en loeide de bal in de rechterkruising. Camp Nou stond op de banken.

4. Ronald Koeman (FC Barcelona, 188 kilometer per uur)

Het is waarschijnlijk de bekendste knal uit dit rijtje. De huidig bondscoach van het Nederlands elftal stond als speler bekend om onder meer zijn harde schoten van afstand. In 1992 besliste hij met een kiezelhard schot de Europa Cup I-finale in het voordeel van Barcelona, tot vreugde van zijn toenmalige trainer Johan Cruijff.

3. Steven Reid (Blackburn Rovers, 189 kilometer per uur)

Wie? Juist, Steven Reid. De verdediger annex middenvelder van Blackburn Rovers wilde op oudjaarsdag knallend het nieuwe jaar uit. En zo geschiedde: op 31 december 2005 pegelde hij een afvallende bal in de kruising tegen Wigan Athletic. Het is nog altijd het hardste schot in de Premier League tot nog toe. Gelukkig nieuwjaar.

2. Arjen Robben (Real Madrid, 190 kilometer per uur)

Het was niet zijn handelsmerk, maar Arjen Robben had ook aardig wat vuurkracht in zijn linkerpoot. Namens Real Madrid schoot hij een bal in een oefenduel met Borussia Dortmund op 19 augutus 2009 na een afgeslagen corner hard in de bovenhoek. Opvallend detail: een week later tekende Robben bij de club waar hij jarenlang grote successen zou boeken: Bayern München.

1. Ronny Heberson (Sporting Lissabon, 211 kilometer per uur)

Bij het zien van de beelden (en je moet goed kijken) geloof je direct dat dit het hardste schot is. De Braziliaan Ronny Heberson is vooral bekend uit zijn tijd bij Hertha BSC. Al is deze befaamde goal gemaakt in dienst van Sporting Lissabon. Vermoedelijk heet de doelman de bal alleen maar voorbij horen suizen.

Volledig scherm Johan Bakayoko feliciteert de doelpuntenmaker. © ANP