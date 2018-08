De laatste 12 hordes voor Bertens

Supporters hebben vertrouwen in PSV in Wit-Rus­land

12:27 ,,Het zal niet makkelijk worden, maar ik denk toch dat PSV wint", zegt Ad van Kessel (63) uit Deurne. Hij is een van de ongeveer vijftig PSV-supporters die zijn club vanavond in Borisov aanmoedigt, in het duel met BATE. De meeste supporters hebben er vertrouwen in dat de Eindhovenaren winnen.