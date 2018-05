De liefde volgen, ook sporters doen het

Mart Lieder (28) werd dit seizoen topscorer van de Jupiler League met 30 treffers voor FC Eindhoven. Vandaag tekende hij een tweejarig contract bij de Deense club Sønderjyske. Geen toeval: zijn vriendin, handbalkeepster Tess Wester (24), vervolgt haar carrière binnenkort bij Odense HC in Denemarken. Lieder is lang niet de eerste sporter die nog tijdens zijn actieve carrière de liefde volgt.

Van der Vaart & Polman

Bijna een kopietje van Mart Lieder en Tess Wester, met het verschil dat Van der Vaart net even een wat groter cv kon overleggen als voetballer toen hij in augustus 2016 tekende bij FC Midtjylland in de Deense SuperLiga. Ook Van der Vaart trok naar Denemarken, omdat zijn liefje Estevana Polman bij het nabij gelegen Team Esbjerg handbalt. Een sportief succes is het Deense avontuur overigens nog niet voor de 35-jarige oud-speler van Ajax, HSV, Real Madrid, Tottenham Hotspur en Betis Sevilla. Na zestien duels in zijn eerste jaar kwam hij dit seizoen in twee invalbeurten nog niet verder dan zes minuten speeltijd.

Happy birtday my love❤️ #35 #alleenmaarliefde 36.8k Likes, 426 Comments - Estavana Polman (@estavana) on Instagram: "Happy birtday my love❤️ #35 #alleenmaarliefde"

Bergsma & Richardson

Jarenlang spraken ze elkaar buiten de schaatstoernooien om vooral via Skype en WhatsApp. In de zomer van 2014 verhuisde de Amerikaanse sprintster Heather Richardson op haar 25ste echter naar het Friese Aldeboarn, om daar samen te gaan wonen met Jorrit Bergsma, in 2014 nog olympisch kampioen op de tien kilometer en eerder dit jaar in Korea winnaar van zilver. De Amerikaanse reisde de liefde achterna, al zal het ook hebben geholpen dat er in Friesland een prima ijsbaan ligt om te trainen. In mei 2015 volgde de bruiloft. Er kwam een hondje. En onlangs maakten de twee bekend dat er spoedig een schaatsbaby mag worden verwacht. Een allrounder, naar alle waarschijnlijkheid.

Allrounder on the way 😁💗 @heatherbergsma 2,260 Likes, 147 Comments - Jorrit bergsma (@jorritbergsma) on Instagram: "Allrounder on the way 😁💗 @heatherbergsma"

Polling & Regis

Waarom judoka Kim Polling verhuisde naar Italië? Om aan te sluiten bij de trainingsgroep van haar vriend, topjudoka Andrea Regis. Veel trek om op Papendal te gaan trainen had Polling al niet, toen twee jaar terug de centralisatie werd doorgevoerd door de judobond. Dus bleek emigratie een mooie uitkomst. ,,Vergelijk het met wat zwemsters Femke Heemskerk en Sharon van Rouwendaal deden, ze vertrokken naar Frankrijk voor een trainer. Ik vertrek niet naar Italië voor de trainer, maar om bij mijn vriend te kunnen zijn’’, vertelde Polling, die begin 2017 verhuisde naar San Mauro Torinese, nabij Turijn.

💛💛💛 #throwbackto2015 #missingyou #notmissingyourblondhair 571 Likes, 4 Comments - Kim Polling (@kimpolling) on Instagram: "💛💛💛 #throwbackto2015 #missingyou #notmissingyourblondhair"

Leenstra & Anesi

Nog een schaatsemigratie vanwege de liefde. Toen Friezin Marrit Leenstra in 2016 op zoek was een nieuwe trainingsomgeving was het niet zo toevallig dat haar oog viel op het nationale schaatsteam van Italië, getraind door Maurizio Marchetto. Leenstra is getrouwd met Marchetto’s assistent, de Italiaanse oud-schaatser Matteo Anesi. De twee wonen samen in schaatsdorp Baselga di Pinè, waar de Italiaanse selectie geregeld samenkomt. De Italiaanse route naar succes bracht bij de laatste Winterspelen brons op de 1500 meter en zilver op de achtervolging, gewoon nog namens Nederland. Want Friezin blijft ze, ook in Noord-Italië.

First anniversary. #1 #feelsgood 88 Likes, 5 Comments - Matteo Anesi (@matteoanesi) on Instagram: "First anniversary. #1 #feelsgood"

Clijsters & Hewitt

Dat verhuizen voor de liefde ook voor topsporters niet altijd goed uitpakt, bewees het tennisduo Kim Clijsters en Lleyton Hewitt wel. De twee voormalige nummer 1-spelers kochten samen een huis in Adelaide, Australië, het thuisland van Hewitt. De tortelduifjes waren verloofd en ondanks dat het niet helemaal boterde tussen beide families, was een huwelijk al gepland. Met twee feesten, om vervelende confrontaties te voorkomen. Eentje in Adelaide en eentje in België. Maar zo ver kwam het nooit. Plots was de liefde over en eind 2004 zou de toen 21-jarige Clijsters haar twee jaar ouders feestbeest via een sms’je de bons hebben gegeven.

Volledig scherm © EPA

Schweinsteiger & Ivanovic

Denk nu niet dat Bastian Schweinsteiger na dertien seizoenen en alle denkbare prijzen bij Bayern München voor het sportieve plaatje viel, toen hij na anderhalf seizoen bij Manchester United koos voor een overzees avontuur bij Chicago Fire. Hij strijkt er op zijn oude dag nog een vorstelijk jaarsalaris op van 4,5 miljoen dollar. Maar meer nog was zijn vrouw Ana Ivanovic toe aan een vaste basis. Na vijftien jaar ‘reizen als een zigeuner’ wilde oud- toptennisster Ivanovic niets liever dan ergens een thuis creëren. Settelen en een gezinnetje starten. Dat lukte in Chicago, waar de Servische schone twee maanden terug beviel van zoon Luka.

#tbt can't wait for those summer days ☀️😎 81.5k Likes, 280 Comments - Ana Ivanovic (@anaivanovic) on Instagram: "#tbt can't wait for those summer days ☀️😎"

Volledig scherm Mart Lieder werd dit seizoen topscorer van de Jupiler League met 30 doelpunten voor FC Eindhoven. © Proshots

Volledig scherm Tess Wester. © ANP