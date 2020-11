De Mierlose zusjes Berghuis komen eraan: vliegend op ski's

Boek over coronazomer Een uitwed­strijd die 110 dagen duurt, ontsnappen uit de bubbel en foute mannen op de tribune

20 november 2020 gaat de historie in als één van de meest merkwaardige sportjaren. Reden voor Hans Klippus, oud-sportjournalist van het AD, om de gebeurtenissen vast te leggen in een boek. Lege velden is vanaf vandaag te koop. ‘Een document dat ons over vijf, tien of twintig jaar doet herinneren aan een bizar sportjaar’.