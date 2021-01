De Minaur krijgt eerste ATP-titel van 2021 cadeau

Video Harden klaar met Houston Rockets: ‘Letterlijk alles gedaan wat ik kon’

10:39 Heeft James Harden zijn langste tijd gehad bij Houston Rockets? De superster liet na de 117-100 nederlaag bij de Los Angeles Laker van LeBron James zijn frustraties over zijn matig presterende ploeg de vrije loop. ,,We komen niet eens in de buurt.‘’