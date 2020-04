De ‘moeder aller schwalbes’ die Werder de landstitel kostte

De tijd dat je als Nederlander een hekel aan Duitse voetballers hoorde te hebben, ligt ver achter ons. Probeer maar eens Mats Hummels te haten. Of Leroy Sané. Gaat je niet lukken. Sympathieke jongens die op geen enkele manier doen denken aan de jaartallen 1940, 1945 of 1974.

In de jaren negentig wemelde het van de vervelende Duitsers. Het begon natuurlijk met Lothar Matthäus en Rudi Völler. Matthäus, omdat hij oneindig over het gras rolde om spelers kaarten aan te naaien, en Völler vanwege zijn onuitstaanbare hoofd. Het stokje werd moeiteloos overgenomen door types als Oliver Kahn, Steffen Effenberg en Mario Basler. Maar de kroon spande vermoedelijk toch wel Andreas ‘Andy’ Möller. Gedrag, houding, hoofd, naam… werkelijk alles aan Andy Möller was vervelend. Een heerlijke voetballer om te haten. Bekijk maar eens zijn manier van juichen na zijn beslissende strafschop in de penaltyreeks in de halve finales van het EK 1996 tegen Engeland. En probeer dan maar eens niet het dichtstbijgelegen voorwerp door je beeldscherm te gooien.