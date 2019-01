De negen pijlen die van Paul Lim een beroemdheid maakten

Dat was in de jaren negentig wel anders. YouTube bestond nog niet, en de enige 9-darter waarvan zo nu en dan beelden werden uitgezonden, was die van de Amerikaan Paul Lim. De ‘perfecte leg’ leek lange tijd een heilige graal, en Lim was de enige die daar tijdens een wereldkampioenschap zijn hand op had weten te leggen. Dus elk jaar, wanneer er even geen wedstrijd plaatsvond op het WK, vertoonde de BBC maar weer het filmpje uit 1990. Op veler verzoek overigens. Kijkers kregen nooit genoeg van de negen rake pijlen. En natuurlijk van de gebronsde stem van commentator Tony Green, die de laatste zes worpen met een steeds enthousiaster ‘yes!’ begeleidde.



De beelden hebben van Lim een legende in de dartswereld gemaakt. Een grootheid zelfs. Iets was hij met zijn overige prestaties nooit heeft kunnen bereiken. Afgezien van die negen pijlen in 1990 vertoont zijn loopbaan namelijk geen enkel hoogtepunt. Cultheld Lim - hij wordt deze maand 65 - is nog steeds een vaste klant op grote toernooien en wordt altijd luid toegejuicht. Maar geen tegenstander is bang voor hem.



