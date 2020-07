De ploegarts die moest vluchten voor zijn eigen renners

Bij de start van de tiende etappe van de Tour de France in 1991 is Jean-Paul van Poppel een bezienswaardigheid. De Nederlandse sprinter, enkele dagen eerder ritwinnaar, heeft zich dik ingepakt. Lange mouwen met daaroverheen een regenjasje. Het is een graadje of 20 in startplaats Rennes, maar daar heeft het lichaam van Van Poppel maling aan. De PDM-renner rilt van de koorts en hij is niet de enige van de Nederlandse formatie. Twee ploegmaten zijn die ochtend ziek in het hotel achtergebleven, de overige zeven renners geven er in de loop van de dag de brui aan.