De Roland Garros-missie van Rafael Nadal: 20-20 in 2020

Door Rik Spekenbrink



Het zal nog wel even duren voordat Court Philippe Chatrier wordt omgedoopt tot Court Rafael Nadal. En misschien beginnen de chauvinistische Fransen er sowieso niet aan. Hoe dan ook, er is geen tennisbaan ter wereld waar de Spanjaard zich zelfverzekerder voelt dan die ene oranje in het Bois de Boulonge in Parijs. Hier is hij de baas, in woord en daad. De kwartfinale tegen Diego Schwartzman was gisteren pas een paar games onderweg, of Nadal maakte aan de scheidsrechter duidelijk hoe de verhoudingen liggen.



,,Ik kan hier niet binnen 25 seconden serveren”, doelde Nadal op de aftellende schotklok tussen de punten. ,,Niet nu ik steeds zelf mijn handdoek moet pakken, dat lukt niet.” De umpire knikte vriendelijk, zei nog net geen sorry dat ze erover was begonnen, en liet hem in het vervolg van de partij meer dan eens wegkomen met overschrijdingen van de limiet. Op Roland Garros gelden voor Nadal andere regels.