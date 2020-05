De Rus die zijn Rabo-ploegmaten een hartverzakking bezorgde

Deze week in... 1970 Bijzondere bekerfina­le in Den Bosch: PSV loopt tegen Lucky Ajax op

30 mei We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Aflevering 2 in deze serie: Ajax en PSV spelen in 1970 de bekerfinale in Den Bosch. Eigenlijk was 'Lucky' Ajax al uitgeschakeld.