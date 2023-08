De US Open als springplank voor 2024: Botic van de Zandschulp heeft in New York niets te verliezen

Moeder van Spaanse voorzitter Luis Rubiales opgenomen in het ziekenhuis na hongersta­king

De moeder van Luis Rubiales, de Spaanse voetbalbondsvoorzitter die een enorme rel ontketende met zijn kus op de mond van Jennifer Hermoso tijdens de huldiging na de WK-finale, is opgenomen in het ziekenhuis. Ze ging maandagochtend in hongerstaking ‘totdat er een oplossing wordt gevonden voor de onmenselijke en bloedige jacht op mijn zoon’, liet ze weten aan Marca en persbureau EFE.