De veelbesproken penalty van Clarence Seedorf in Bursa

VVCS-baas Levchenko: Vrijwel onmogelijk om voor 3 augustus klaar te zijn

1 april Evgeniy Levchenko denkt dat het vrijwel onmogelijk is om de competitie in ere- en eerste divisie vanaf medio juni uit te laten spelen en op 3 augustus te laten eindigen. ,,De spelers zijn over het algemeen best bereid. Maar natuurlijk moet hun gezondheid gegarandeerd zijn. Dat staat voorop”, zegt de voorzitter van spelersvakbond VVCS.