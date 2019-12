De verbluffende rentree van bondscoach Edwin Jongejans

Met zijn zongebruinde, gespierde lichaam en goede kop was Edwin Jongejans eind jaren tachtig een heus meisjesidool. Samen met zijn knappe zus Daphne sierde hij vele covers van tienerbladen. Door hun successen op de duikplank en hun uitstraling waren ‘de Jongejansjes’ dertig jaar geleden hot. Saillant is dat Edwin Jongejans weinig van zijn populariteit in Nederland heeft gemerkt. „Ik woonde in die tijd in Miami, dus ik heb er niet veel van meegekregen. En Facebook, Twitter en Instagram bestonden natuurlijk nog niet.”



De schoonspringtopper trok op 17-jarige leeftijd de wijde wereld in. Hij woonde tijdens zijn springcarrière jarenlang in Florida, verbleef lange tijd in het Australische Brisbane en was in zijn hoogtijdagen maar af en toe in Nederland. „Nadat ik acht jaar in Miami heb gewoond, leefde ik vier jaar uit mijn koffer. Dan was ik een paar maanden in de Verenigde Staten, dan een paar maanden in Australië, en tussendoor eventjes bij mijn ouders thuis in Badhoevedorp”, vertelt de wereldkampioen van 1991 op de eenmeterplank.