De Zwaan laat Wade ontsnappen in Blackpool

PS­V-supporters al volop bezig met strijd met FC Basel, uitwed­strijd bijna uitver­kocht

22:17 Voor PSV begint met de thuiswedstrijd tegen FC Basel dinsdag het nieuwe seizoen in wedstrijdverband. Vanaf 18 juni is de ploeg al in voorbereiding, waarna nog een aantal nieuwelingen en toernooigangers later instroomden.