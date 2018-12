De Zwaan opent WK met overwinning op Indiase laagvlieger

Al meteen in de eerste leg deelde De Zwaan een gevoelige tik uit aan zijn opponent, die drie pijlen miste op de dubbel. The Black Cobra profiteerde en liep vervolgens simpel weg. Het vervolg was minder, want hoewel hij ook in de tweede set veel beter scoorde, gaf hij Kumar toch een kleine kans. De Leidschendammer won de set uiteindelijk met 3-2 en daarmee leek het verzet gebroken, totdat hij doorging met het missen van dubbels. Het gaf Kumar de gelegenheid om terug te breaken, maar daarna was het dan toch gedaan.



,,Er was druk in het begin, maar uiteindelijk ging die omlaag‘’, zei de winnaar na afloop. ,,Ik ben blij met dit begin. Door naar de volgende, tegen de wereldkampioen. Ik kijk er echt naar uit, hopelijk geef ik Rob Cross goed partij.‘’



Omdat het traditie is dat de regerend wereldkampioen in actie komt op de openingsavond, mag De Zwaan later vanavond nog eens het podium van Ally Pally bestijgen. Rob Cross is dan de tegenstander in de tweede ronde.