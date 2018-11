De Zwaan speelt openingsduel WK darts, Dekker treft Lisa Ashton

De grote namen stromen pas in de tweede ronde in. Zo treft Raymond van Barneveld de winnaar van het duel tussen Matthew Edgar en Darius Labanauskas. De nummer 1 van de wereld, Michael van Gerwen, ontmoet in de tweede ronde Raymond Smith of Alan Tabern.



,,Ik denk dat ze beiden aan elkaar gewaagd zijn”, vertelt Van Gerwen. ,,Tabern was in het verleden een heel goede darter. Dat is nu wat minder, maar dat kan nog steeds een leuke wedstrijd opleveren. En Raymond Smith is de beste Australische speler, dus het is moeilijk te zeggen.”