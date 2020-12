Debutant Zonneveld kan alweer naar huis na uitschakeling in eerste ronde

De 22-jarige Zonneveld oogde zenuwachtig en gooide slechts een gemiddelde van: 83.4 punten. De debutant kwam geen moment in de wedstrijd. Ondanks dat O’Connor ook niet goed speelde (gemiddeld 88.4) kon de debutant niet profiteren.



Zonneveld won slechts drie legs in het duel en gooide enkele keer de maximale score van 180. ,,Het was ongelofelijk koud, maar dat is geen excuus. Het spel was niet best en ik weet dat ik beter kan. Dit was niet het WK waar ik op had gehoopt", zei hij tegenover RTL 7 Darts. ,,De mensen die mij kennen, weten dat ik veel beter kan. Als ik geen enkele keer 180 gooi, dan weet ik dat het niet mijn dag is.”