Debuterende Helmonder Issam El Maach droomt op Amerikaanse trip van profdebuut voor Ajax

Voor Issam El Maach is het een mooie periode. De 18-jarige keeper is afgereisd naar Orlando (Verenigde Staten), waar hij op trainingskamp is met Ajax. Onder de vleugels van eerste doelman André Onana, maar ook Oranje-legende Edwin van der Sar, wil de Helmonder een stap dichterbij zijn debuut in het betaalde voetbal komen.

Na het afhaken van zijn geblesseerd geraakte concurrent Dominik Kotarski kwam er plots ruimte in de spelersgroep van hoofdtrainer Erik ten Hag. De oefenmeester had nog een extra keeper nodig en kwam zodoende bij de volgende in de rij terecht. Dat bleek El Maach, die zijn eerste stappen in het voetbal in de jeugd van zondagderdeklasser MULO zette. Hierdoor werd de doelman één van de drie debutanten in de selectie van de hoofdstedelingen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@el_maach_issam) op 6 Jan 2019 om 11:29 PST Via de gezamenlijke jeugdopleiding van VVV-Venlo en Helmond Sport kwam El Maach terecht bij Vitesse. Na één seizoen was Ajax echter al overtuigd. Nu, anderhalf jaar later, schurkt het Helmondse talent tegen zijn profdebuut aan. Het beloftenelftal van Ajax komt tenslotte uit in de Keuken Kampioen Divisie. Zowel Onana als tweede doelman Kostas Lamprou is niet speelgerechtigd in die competitie. Met enkel Kotarski nog voor hem wacht El Maach dus op zijn kans.

Profdebuut

Via de clubkanalen van Ajax vertelt El Maach over zijn ambities. Daarin is het trainingskamp met Ajax-1 een eerste stap. ,,Ik moet gewoon proberen steeds stappen te blijven maken. Mijn eerste doel is debuteren in Jong Ajax. Daarna moet ik zorgen dat ik in de picture kom van de trainer van Ajax-1. Op dit moment zit ik op het goede spoor. Ik ben mee op trainingskamp. Er zijn niet veel mensen die me dat kunnen nazeggen.”

Zoals een jonge, ambitieuze speler betaamt, is ook El Maach ongeduldig. Het uitkomen van de droom van het spelen in het betaalde voetbal is steeds dichterbij. ,,Het is niet iets waar ik mee zit, maar het prikt wel. Je wilt altijd hogerop. Ik hoop dat ik zo snel mogelijk kan debuteren voor Jong Ajax en verwacht ook wel dat het gaat gebeuren.”

Naar de Toppers

Plankenkoorts blijkt overigens niet besteed aan de Helmondse goalie. El Maach won op de eerste trainingsdag direct een voetvolleytoernooi. Met een vijftal, waarvan ook David Neres, Noussair Mazraoui, Noa Lang en teamcaptain Hakim Ziyech deel van uitmaakten, versloeg hij de rest van de selectie. De zege leverde een bijzondere prijs op. El Maach en zijn teamgenoten wonnen skybox-tickets voor het concert van de Toppers in de eigen Amsterdam Arena.

Tegenvaller