Debuterende Josh Rock (21) blijft geloven in WK-titel bij debuut, Dimitri Van den Bergh wint met fraaie statistieken

De hype rondom Rock is enorm. De 21-jarige Rocky debuteert dit jaar op het WK, maar vooraf gaf hij zelf aan te geloven het WK te kunnen winnen. Dát is het grote doel van de jongeling, die op de Grand Slam of Darts een negendarter gooide tegen Michael van Gerwen en Mighty Mike daar ook versloeg in de groepsfase.

Na zaterdagavond gelooft Rock nog altijd in de WK-zege. ,,Ik weet wat ik kan”, zei Rock op de persconferentie nadat hij José Justicia had verslagen. ,,Ik was wel wat gefrustreerd, omdat ik weet dat ik beter kan, maar het belangrijkste is om de eerste ronde te winnen en van daaruit verder te gaan. Er lag een enorme druk op me, want iedereen verwacht dat ik ver kom, maar het belangrijkste was de winst.”

Rock speelt woensdag in de tweede ronde van het WK tegen Callan Rydz, de nummer 23 van de wereld.

Dimitri Van den Bergh

Dimitri Van den Bergh won eveneens in zijn tweede ronde. De Belg had geen enkele moeite met Lourence Ilagan uit de Filipijnen. Het werd 3-0 voor Van den Bergh, die daarmee de tweede Belg in de derde ronde is nadat Kim Huybrechts zich ook al had geplaatst. Van den Bergh speelt op dinsdag 27 december mogelijk tegen Danny Jansen. Dan moet de Nederlander in de eerste ronde winnen van Paolo Nebrida en daarna in de tweede ronde van Krzysztof Ratajski.





Van den Bergh noteerde bovendien twee fraaie statistieken. Een gemiddelde van 97.20, het hoogste van dit WK, én dus de 164-finish, ook de hoogste finish vooralsnog op dit WK.

Programma avondsessie

Eerste ronde (best of 5)

• Ryan Meikle - Lisa Ashton 3-2

• Cameron Menzies - Diogo Portela 3-1

• Josh Rock - José Justicia 3-1

• Dimitri van den Bergh - Lourence Ilagan 3-0

