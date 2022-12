Debuterende marathonloper Kelvin Kiptum rent in Valencia vierde tijd ooit

Opgepakte chauffeur die Davide Rebellin doodreed, raakte rijbewijs al eens kwijt

De vrachtwagenchauffeur die woensdag Davide Rebellin (51) op de fiets aanreed, waarna de Italiaanse ex-renner overleed aan zijn verwondingen, is gevonden in Duitsland. Hij keerde na de aanrijding nog even om, maar koos toen het hazenpad en pleegde een zogenaamd vluchtmisdrijf.

3 december