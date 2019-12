Dekker klaar op het WK: ‘Kan niet zeggen dat ik pech had’

Dat bleek vandaag maar weer eens. In Ally Pally mocht de 29-jarige Drent beginnen tegen Clayton, maar hij gaf zijn eerste twee legs meteen weg. De beste darter van Wales na Gerwyn Price wist er wel raad mee en won met 3-2 de eerste set. Ook in de tweede en derde set nam Clayton snel een voorsprong tegen Dekker, die nu niet meer terug kon komen. De nummer 16 van de wereld bleek veel te sterk.



,,Ik had nu wel het gevoel dat ik lekker zou kunnen beginnen, maar dat lukte niet helemaal”, reageerde een aangeslagen Dekker. ,,Zoals we vaak zeggen in Nederland: we lopen achter de feiten aan. Dat deed ik nu ook. Ik kan niet zeggen dat ik pech heb gehad. Ik had mijn kansjes en die heb ik niet gepakt. Hij heeft verdiend gewonnen.”



The Ferret neemt het in de volgende ronde op tegen Stephen Bunting, aan de kant van het schema waarin ook titelverdediger Michael van Gerwen zit. Clayton kijkt nog niet zo ver. ,,Ik hoop dat dit voor wat meer vertrouwen zorgt. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo makkelijk zou gaan. Jan kan veel beter dan dit.”