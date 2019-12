Dekker kruipt door het oog van de naald en vecht zich naar tweede ronde

Nadat Joyce ook de sterkere speler was in de vierde set, moest er een beslissende vijfde aan te pas komen die Dekker mocht beginnen. Hij gaf het initiatief uit handen, pakte het terug, om daarna weer zijn eigen leg te verliezen. Dekker had de deur al dichtgetrokken, maar Joyce miste drie wedstrijdpijlen om hem toch weer op een kier te zetten. De Nederlander trapte de deur in door 96 uit te gooien. Ook in de allesbepalende vijfde leg kreeg Joyce een pijl op dubbel 16. Die ging mis, waarna Dekker het wel afmaakte.



Dekker, in 2011 bij zijn debuut halvefinalist op Lakeside, mag morgenmiddag alweer aantreden voor zijn partij in de tweede ronde. Dan is de Welshman Jonny Clayton de opponent.