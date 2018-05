Del Potro maakt na valse start korte metten met Mahut

Serena steelt ook show met openhartig­heid over bevalling

20:48 Het vrouwentennis mag maar wat blij zijn met de terugkeer van Serena Williams op de baan. De topspeelster brengt leven in de brouwerij, is voer voor discussies, en mooie verhalen. Bij haar rentree in Parijs baarde ze opzien met haar opvallende outfit, maar maakte na haar zege op Kristyna Pliskova ook indruk tijdens de persconferentie.