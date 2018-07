Del Potro mag het na zege bij laatste acht opnemen tegen Nadal

Het duel tussen Del Potro en Simon werd maandag na drie sets afgebroken wegens invallende duisternis. Del Potro leidde toen met 2-1 in sets. In de vierde set kreeg hij vier wedstrijdpunten die hij niet wist te verzilveren. In de tiebreak maakte hij het toch af. De spelers stonden in totaal 4 uur en 24 minuten op de baan.

Del Potro is op jacht naar zijn tweede zege in een grandslam, na zijn overwinning op de US Open in 2009. Hij speelt in de kwartfinales tegen Rafael Nadal. Eerder dit seizoen verloor hij in de halve finale van Roland Garros van de Spanjaard.