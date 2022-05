Demi Schuurs naar tweede finale van het jaar, Koolhoof naar halve finale masters Madrid

PSV met defensieve zorgen tegen Feyenoord: Roger Schmidt geeft zijn mening over medische staf

PSV kent nog altijd de nodige blessurezorgen. Voor het duel met Feyenoord van zondag zijn Noni Madueke en Mario Götze weer beschikbaar, maar André Ramalho is nog altijd een twijfelgeval. Bij de club hebben de verantwoordelijken er weinig fiducie in dat hij zondag in de wedstrijdselectie zit, maar zaterdag wordt nog wel een laatste test uitgevoerd.

12:50