Derde wereldtitel op rij voor Durrant op Lakeside

Ook Waites was tweevoudig wereldkampioen bij de dartsbond BDO. In 2013 en 2016 was hij de beste in Frimley Green. Daarna was het de beurt aan ‘Duzza’, zoals de bijnaam van Durrant luidt. In 2017 en 2018 was de Engelsman de beste en hoewel de veel lucratievere PDC-bond lonkte, bleef hij Lakeside trouw.