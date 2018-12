Desastreuze dubbels frustreren Danny Noppert

Door Yorick Groeneweg



,,Als het moest, liet ik het liggen”, was de beknopte conclusie van Danny Noppert. Van de 23 kansen om een leg te verzilveren, liet hij er liefst 20 liggen. Max Hopp benutte meer dan de helft van zijn dubbels. Daardoor wapperde de Duitse vlag alsnog in Alexandra Palace, waar met Robert Marijanovic en Martin Schindler in de eerste ronde al twee van Hopps landgenoten sneuvelden.



,,Voor mij zit het avontuur er nu ook op. Daar moet ik mee leren leven”, vervolgde Noppert, die een hoger gemiddelde gooide dan Hopp. ‘Noppie’ gaf gisteren al aan dat hij tegen ’The Maximiser’ dieper zou moeten gaan dan in de eerste ronde. Royden Lam uit Hongkong won toen nog de eerste leg, de volgende negen waren voor de Fries. Het was een overtuigend debuut op het WK van de PDC.



Het smaakte voor Noppert naar meer. Het ging ook snel. Nog geen 20 uur na zijn eerste WK-partij stond hij alweer tegenover Hopp. Toch dacht de Friese darter voor zijn ontmoeting met de talentvolle Duitser stiekem al een ronde verder. Bij winst had hij volgende week zaterdag waarschijnlijk tegenover Michael van Gerwen gestaan. Nu kan Hopp zich opmaken voor een vrijwel zekere ontmoeting met de nummer 1 van de wereld.



Noppert kan terugkijken op zijn eerste jaar als prof bij dartsbond PDC. ,,Ik was daarin nog zoekende”, analyseerde Noppert. ,,De ene keer zat het in het gemiddelde dat ik gooide, de andere keer in de dubbels. Dat laatste was het nu waardoor ik niet won. Dat had niet gehoeven.”