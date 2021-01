Dick Jaspers onder de indruk van de eerste Duke Challenge: ‘Dit is precies wat we nodig hadden’

Dick Jaspers won gisteren in Nistelrode soeverein de eerste Duke Challenge. Zijn moyennes waren fabelachtig hoog, maar bovenal was de Willebrorder onder de indruk van de gekozen toernooivorm in Nistelrode. ,,Dit is precies wat we nodig hadden.”

Zijn eigen prestaties? Daar sprak Dick Jaspers na afloop van de gewonnen finale tegen Marco Zanetti nog het minst over. De nummer één van de wereld was blij en opgetogen, laat dat duidelijk zijn. ,,Echt hoge gemiddelden. Hier heb ik de afgelopen tien maanden naar toegeleefd en me er kennelijk goed op voorbereid."

Dat bleek wel, ondervonden gisteren Torbjörn Blomdahl (in de halve finale) en mede-finalist Marco Zanetti aan den lijve. ,,Hij mist bijna niks", stelde Blomdahl na zijn 3-0-nederlaag (10-6, 10-6, 10-3) eerder bewonderend dan teleurgesteld vast. Ook de finale draaide uit om een regelrechte 'Dick voor mekaar-show'. Jaspers had het tegen 's werelds nummer twee Zanetti alleen even lastig in de tweede en derde set. De tweede gaf hij onnodig weg, in de derde kwam hij terug na een 4-0 achterstand.

Flitsend format

Over precies dat laatste raakte de 55-jarige Willebrorder dus niet uitsproken. ,,Een format waarin je constant onder druk staat omdat het bij elke tussenstand nog alle kanten op kan gaan. Dit is precies wat we nodig hebben", zo ziet Jaspers dé kans om zijn sport weer onder de aandacht te brengen van het grote publiek. ,,Eindelijk waren we live te volgen op televisie. De reacties zijn enthousiast. De mensen thuis hebben er van genoten. Omdat ze vanaf de eerste stoot het bloed konden ruiken."

En dat allemaal omdat na tien wedstrijdloze maanden in Nistelrode gekozen was voor een format, dat met een schuin oog afgekeken leek van het darten. Spelen om drie gewonnen setjes van tien caramboles. Zonder nastoot. En met een naar dertig seconden teruggebrachte tijdklok. ,,Je hebt amper tijd om na te denken over je volgende stoot. Dat voert de druk alleen maar op en vergroot daarmee de kans op foutjes."

Met de tijd mee

Er was een tijd dat Jaspers niets moest hebben van een tijdklok. ,,Ik was een trage speler ja." In hoeverre past het spelen om drie gewonnen setjes van tien ook in zijn straatje? ,,Dat doet er voor mij niet toe. Ik wil alleen maar dat mijn sport populair kan worden. Dat we op tv komen en dat het de toeschouwers boeit. Ik heb in het verleden moeite gehad met de invoering van de tijdklok. Het ging mij om de kwaliteit en de precisie van het spel toen. De tijdklok stond eerst op zestig seconden. Nu zijn we al weer teruggegaan van veertig naar dertig seconden. En als het straks twintig tellen wordt, stel ik me daar op in."

Het viel Jaspers in Nistelrode op dat hij niet de enige is, die enthousiast meeging in de opzet van het door de Jumbo-familie Van Eerd geoutilleerde toernooi. ,,Omdat we allemaal profs zijn. Iedereen ging ervoor."

De Willebrorder drukte de biljartautoriteiten direct na afloop van de finale al op het hart om lessen te trekken uit het succes van Duke Challenge. ,,Biljarten is te lang als iets saais gezien. Het moet meer entertainment worden. Net zoals dat het hier was."

Volledig scherm Dick Jaspers ziet het format van de Duke Challenge helemaal zitten als de toekomst van zijn sport. © Ton Smilde