Dick Jaspers sublieme winnaar eerste Duke Challenge: ‘Dit mag je verdiend noemen’

In de halve finale had de Brabander zich al ontdaan van de nummer drie Torbjörn Blomdahl, die zei dat hij alleen kon toekijken hoe Jaspers met 10-6, 10-6, 10-3 doorstoomde naar de eindstrijd. ,,Het mist bijna niets", zo roemde de Zweed de vorm waarin zijn tegenstander aan de tafel verscheen. Tegen een gemiddelde van 3,750 valt inderdaad niet op te boksen.

Amper een half uurtje later trok Jaspers ook de eerste set van de finale tegen Zanetti in recordtempo naar zich toe: 10-1. Ook in de tweede set leek Jaspers niet te stoppen, maar bij 7-0 was één missertje voor Zanetti genoeg om de boel om te draaien: 7-10. De Italiaan trok door en Jaspers keek even tegen een 4-0-achterstand aan. De Willebrorder knokte zich terug in de wedstrijd en won de derde set met 10-4. Daarmee was de veer gebroken bij Zanetti.

,,Ik heb mijn kansen gehad in de derde set, maar ik moet vooral toegeven dat Dick vandaag de sterkste was. Hij verdient deze overwinning", liet Zanetti na afloop weten voor de microfoon van Ziggo Sport, dat het toernooi live uitzond.

Winnaar Dick Jaspers was vooral met dat laatste erg blij. ,,Het is misschien nog te vroeg om te zeggen dat we deze toernooivorm ook moeten gaan toepassen in de world cup, maar dit is wel wat de mensen graag willen zien op televisie. Als dit onze sport op de buis kan brengen, moeten we er iets mee doen.”

Na tien wedstrijdloze maanden pakte de Duke Challenge de draad weer op met een knock-out toernooi, waarin steeds gespeeld werd om drie gewonnen sets van 10 caramboles. Inclusieve een scherpe tijdklok van 30 seconden. Jaspers voelde aan den lijve wat dat betekent. ,,Dat er constant spanning zit in een wedstrijd. Met setjes van 10 caramboles is alles altijd nog mogelijk. Precies wat de kijkers willen.”

Over zijn eigen prestaties was Jaspers ook tevreden. De finale werkte hij af met een gemiddelde van 2.467. ,,Prachtige hoge gemiddelden, maar daar gaat het niet om. Dit was een toernooi met een topbezetting. Ik ben blij dat ik het hier in dit veld heb laten zien. Dan mag je deze overwinning verdiend noemen.”